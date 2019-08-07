وفد أمريكي رفيع المستوى بالجزائر في إطار برنامج ” كابستون”

حل اليوم بالجزائر، وفد أمريكي يتكون من 15 فرد بين عسكريين ومدنيين في اطار البرنامج التكويني ” كابستون”.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في الجزائر في بيان لها ان الزيارة ستستغرق يومين.

في اطار البرنامج الذي يهدف الى التعرف على الثقافة والتاريخ الجزائري، حيث سيناقش الوفد مع المسؤولين الجزائريين المواضيع ذات الاهتمام المشترك، على غرار التعاون الامني والقضايا الاقليمية.

ويستغرق برنامج “كابستون” 5 اسابيع مخصصة للعمداء الذين تمت ترقيتهم مؤخرا والمسؤولين السامين الامريكيين.

وتعتبر الجزائر من بين الدول التي اختارتها الادارة الامريكية ليشملها هذا البرنامج كونها شريك استراتيجي للولايات المتحدة الامريكية في مجال الامن و الاستقرار العالمي.