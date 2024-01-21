وفد أمريكي هام من رجال أعمال في الجزائر

شرع وفد أمريكي هام يضم رجال أعمال، اليوم الأحد، في زيارة إلى الجزائر لبحث فرص الاستثمار سيما في مجالات الطاقة والأشغال العمومية. حسبما أعلنه رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي إسماعيل شيخون.

وفي مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الجزائرية، صرح شيخون أن هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام ستتميز بعقد لقاءات مع مسؤولي قطاعات الصناعة والطاقة والأشغال العمومية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسوناطراك وسونلغاز والنفط ومدار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

كما أكد اشيخون أن القطاعات المستهدفة خلال هذه الزيارة تتمثل “أساسا في الطاقة والأشغال العمومية” مضيفا أنه من بين هذا الوفد الذي يضم 26 متعاملا هناك ثلاث شركات متخصصة في الطاقات المتجددة ( الشمسية والهيدروجين). إضافة إلى شركات نفطية كبرى على غرار أوكسي وشفرون.

وأضاف أن تواجد مؤسسات أمريكية مهمة يؤكد جاذبية السوق الجزائرية وتحسن مناخ الأعمال في الجزائر.

كما تطرق ذات المسؤول إلى ازدياد اهتمام المستثمرين الأمريكيين منذ المصادقة على قانون الاستثمار الجديد. الذي أعطى ثقة للمتعاملين. بالإضافة إلى القانون الجديد المتعلق بالمحروقات.

وفيما يتعلق بقطاع الأشغال العمومية, يعمل المتعاملون في المشاريع الكبيرة وبناء البنية التحتية على غرار السكك الحديدية، حسب شيخون. مؤكدا أنه “لأول مرة يقوم مجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي بجلب مجموعات أمريكية كبيرة في هذا المجال, وسيكون عددها أربعة”.

ومن جهة اخرى، أعلن شيخون قدوم وفد مكون من متعاملين أمريكيين في نهاية شهر فبراير المقبل. والذين يرغبون في الاستثمار في مجال الحبوب والزراعة ومنتجات أخرى. خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الواسع.