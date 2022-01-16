وفد أمريكي يجوب 8 ولايات لبحث الاستثمار الزراعي

يقوم وفد من التجار الزراعيين الأمريكيين المهتمين بالاستثمار في الجزائر بجولة في عدة ولايات في البلاد. لاستكشاف فرص الشراكة في المجال الزراعي.

وبحسب مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، فإن هذه المبادرة ستسمح لـ 14 مديرًا تنفيذيًا. يمثلون سبع مؤسسات أمريكية تعمل في قطاعات زراعية مختلفة. بزيارة مواقع معينة ومقابلة مزارعين جزائريين في تسع ولايات جزائرية. وهران، مستغانم، عنابة، سوق أهراس، قالمة، خنشلة والوادي وحاسي مسعود لمناقشة فرص العمل.

ومن بين المؤسسات الأمريكية التي سيتم تمثيلها في هذه القافلة شركة “AGRI” العالمية المتخصصة في الحلول الزراعية الجاهزة. وشركة روبرتس الدولية للتنمية الزراعية “ذ م م” التي تنشط في إنتاج الحليب. وبناء حظائر تسمين لأبقار الأبقار، وشركة تكساس للتكنولوجيا الحيوية التي طورت نوعًا من منتجات التخنق الحيوي للتربة.

كما تشارك في هذه الجولة شركة Five G Consulting التي تعرض استشارة مهندسيها في التخطيط لإنشاء مزارع الألبان. أو RHEINK ، والتي تقدم حلولًا خاصة في مجال الري.

كما لوحظ حضور ممثلين عن شركة Styli Waste التي توفر ماكينات تعبئة الأعلاف. وشركة Atlas Group التي نجحت في العديد من المشاريع في الجزائر، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة.

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