وفد إتحاد العاصمة يحل بليبيا تحسبا لمواجهة أهلي بن غازي

حل وفد فريق إتحاد العاصمة، اليوم الخميس، بمدينة بن غازي الليبية تحسبا لمواجهة الهلال المحلي ضمن منافسة “الكاف”.

ونشرت إدارة “سوسطارة” فيديو لوصول المهاجم بوسليو ورفقائه إلى ليبيا و الدخول مباشرة إلى إحدى الفنادق الفاخرة.

و من المنتظر، أن يشرع لاعبو سوسطارة في الاستعداد الجدي بداية من صبيحة الغد، بالملعب القريب من فندق الإقامة، سيما وأن الفريق فضل التنقل بشكل مبكر للتدرب بشكل أكبر في ليبيا قصد التعود على الظروف الطبيعة والحرارة العالية.

للإشارة، أن المواجهة تندرج ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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