عاد إتحاد العاصمة الى أرض الوطن في وقت مبكر صباح اليوم (03.00 صباحا)، بعد الإقصاء المُر ضد الوداد البيضاوي المغربي سهرة أمس.

كانت علامات الخيبة واضحة على وفد إتحاد العاصمة الذي كان يمني النفس بالمرور والتأهل للنهائي.

كما صرح مدرب الفريق” بول بوت” لتفلزيون النهار قائلا: “لا يمكن لوم اللاعبين فقد قدموا كل ما لديهم، نتأسف على الأهداف التي تلقيناها”.

وقال ايضا عبد القادر يعيش: “على هذا المستوى، أمور بسيطة تغير المباراة، ولربما كانت هناك عوامل خارجية أدت الى إقصائنا”.

وأضاف سيديبي: “كنا نريد التأهل للنهائي لكن مع الأسف لم نتمكن من ذلك، علينا الآن التفكير في البطولة و الكأس”.