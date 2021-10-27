وفد إسباني رفيع المستوى لتباحث توسيع قدرة أنبوب “ميدغاز”

ترأست النائبة النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، تيريزا ريبيرا رودريغيز وفدا إسبانيا هاما لتباحث توسيع قدرة أنبوب “ميدغاز. اللقاء جرى بمقر زارة الطاقة والمناجم وبحضور الوزير محمد عرقاب وكذا رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان إل العلاقات الثنائية الجزائرية الإسبانية في مجال الطاقة والتي وصفت بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها بشكل أكبر. كما درس الجانبان جميع الفرص المتاحة للبلدين في صناعات الغاز والكهرباء والنفط.

من جهته عرض عرقاب فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خصوصا في مجال المحروقات “من المنبع الى المصب”. مشددا على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين شركات البلدين في مجال الطاقة.

ووفق بيان الوزارة تباحث الجانبان مشاريع الربط بالكهرباء والغاز بين البلدين والشراكات في مجال تسويق الغاز. وهذا من أجل تعزيز العلاقات التجارية حيث تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا

وفي السياق ذاته نوه الوزير بالمجهودات التي تقوم بها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز إلى السوق الإسبانية. وأيضا بالاستثمارات التي تم القيام بها لإيصال الغاز في ظل ظروف أفضل. كما كان اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مشروع توسيع قدرة ميدغاز. والذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا وكذلك قدرات الغاز الطبيعي المسال.

في حين أكدت تيريزا ريبيرا رودريغيز على بقاء إسبانيا شريكا مهما للجزائر في مختلف المجالات. منها الاقتصادية والطاقوية. وإعتبرت الوزيرة الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا مع وجود العديد من الشركات الإسبانية الناشطة بها.