وفد إقتصادي أرجنتيني هام في زيارة إلى الجزائر

يقوم وفد إقتصادي أرجنتيني هام بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم إلى غاية يوم الأربعاء. وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن زيارة الوفد الإقتصادي تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والأرجنتين. وفي أعقاب أشغال الدورة الـ 7 للمشاورات السياسية الثنائية المنعقدة شهر نوفمبر 2022.

وأفاد البيان، أن أعضاء هذه البعثة المكونة من أكثر من أربعين عضوا، ممثلين عن المؤسسات وعن الإقتصاد الأرجنتيني. سيلتقون خلال إقامتهم بالجزائر، بممثلي الهيئات والمتعاملين الإقتصاديين الوطنيين.

كما ستشارك البعثة الأرجنتينية، بهذه المناسبة، في المنتدى الإقتصادي المنظم من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. حيث ستعرف هذه التظاهرة مشاركة ممثلي هيئات ومؤسسات ومتعاملين إقتصاديين لكلا البلدين.

كما ستتمحور أشغال هذا المنتدى حول دراسة فرص التعاون والشراكة في قطاعات مختلفة. خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة. كما سيتم تقديم شروحات حول جهاز ترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا مناخ الاعمال في الجزائر. لاسيما في ظل الإطار القانوني الجديد المنظم للإستثمار.

و ذكرت الوزارة في بيانها أن الأرجنتين تعتبر أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويعمل بلدنا معها على تعميق وتنويع العلاقات الثنائية.

و بحسب المصدر ذاته، فإن هذه البعثة تترجم رغبة السلطات العليا لكلا البلدين في بعث ديناميكية تعاون ثنائي جديدة وتعزيز التبادلات الاقتصادية والشراكة. من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانات التي تتمتع بها إقتصاديات البلدين.

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