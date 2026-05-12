وفد إيفواري في زيارة إلى سونلغاز “إنتاج الكهرباء”

استقبلت شركة سونلغاز-إنتاج الكهرباء، أمس الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الطاقة الإيفوارية، في إطار تعزيز روابط التعاون بين الجزائر وكوت ديفوار.

وحسب بيان للشركة، بدأت الفترة الصباحية بعرض مفصل حول سونلغاز-إنتاج الكهرباء. حيث قدّم المسؤولون لمحة شاملة عن قدرات الإنتاج. إلى جانب الخبرة والكفاءة التي اكتسبتها إطارات الشركة في مجال استغلال وصيانة المنشآت الطاقوية.

وتلي هذا العرض نقاش تقني معمّق، تناول التحديات المرتبطة بإنتاج الكهرباء وبناء المحطات الكهربائية. إضافة إلى فرص الشراكة بين البلدين. كما أبدى الوفد الإيفواري اهتمامًا خاصًا بخبرة سونلغاز في التحكم في مجال إنتاج الكهرباء وصيانة الوحدات.

بعدها تنقل الوفد الإفواري إلى المحطة الكهربائية بالحامة، حيث أتاحت هذه الزيارة للوفد الإيفواري الاطلاع عن قرب على مستوى التحكم في استغلال المنشآت الطاقوية.

وخلال هذه الزيارة اضطلع الوفد الإيفواري على خصائص الوحدات المكونة للمحطة، والتكنولوجيات الحديثة المستعملة.

وقد أبدى الوفد الإيفواري اهتماما كبيرا بالتنظيم والتحكم لمهندسي الشركة والشروحات الوافية المقدمة.