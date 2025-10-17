وفد اتحاد الجزائر يصل إلى أبيدجان تحسبًا لمواجهة أكاديمية أمادو ديالو

حل وفد نادي اتحاد الجزائر، مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نادي أكاديمية أمادو ديالو.

المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل إلى دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الاتحاد في أجواء مثالية سادها التركيز والانضباط، حيث يسعى أبناء المدرب، بن شيخة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تُسهّل عليهم مهمة التأهل خلال لقاء الإياب بالجزائر.

هذا ويُنتظر أن يجري الفريق حصة تدريبية خفيفة مساء اليوم لإزالة الإرهاق بعد رحلة السفر الطويلة، على أن تليها حصة رئيسية غدًا السبت على أرضية ملعب المباراة الذي سيحتضن المواجهة المنتظرة.

الإطار الفني للفريق يولي أهمية خاصة لهذه المباراة، خاصة وأن اتحاد العاصمة يسعى للعودة للتألق القاري، وتأكيد مكانته كواحد من أقوى الأندية الإفريقية في المنافسة.