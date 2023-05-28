وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية يحل بالجزائر

حل أمس السبت، أربعة أعضاء من الأمانة العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية الوطنية، بالجزائر العاصمة، لمعاينة المنشآت الرياضية ومرافق الإيواء.

وتستعد الجزائر، لاحتضان الطبعة الـ 15 للألعاب العربية، ما بين الـ 5 والـ 15 من شهر جويلية المقبل.

وكشفت لجنة التنظيم عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن: “أعضاء الأمانة العامة سيقفون أيضا على مدى تقدم مختلف الملفات الخاصة بالجانب التنظيمي. وذلك من خلال اجتماعهم برؤساء اللجان المتخصصة.”

كما أشار ذات المصدر إلى أن الزيارة التي يقوم بها ممثلو الاتحاد العربي للجزائر. والتي تعد الأولى من نوعها، ستستمر إلى غاية الفاتح من شهر جوان الداخل.