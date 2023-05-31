وفد الإتحاد العربي للجان الأولمبية يعاين المنشآت الرياضية بوهران

قام وفد من الإتحاد العربي للجان الأولمبية بمعاينة المنشات الرياضية بمدينة وهران ومرافق الإيواء تحسبا لاحتضان الطبعة 15 للألعاب الرياضية العربية.

كما وقف ذات الوفد على مدى تقدم الأشغال والاستعدادات خلال الزيارة التي تعتبر الأولى لهم إلى الجزائر.

وستقام الطبعة 15 للألعاب العربية بالجزائر العاصمة ووهران وتيبازة وقسنطينة وعنابة.

كما ستستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبلة.

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