وفد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يزور المنشآت الرياضية بوهران

قام وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية للمنشآت الرياضية بوهران، تحسبا لبطولة أمم افريقيا لصنفي أقل من 18 و 20 عاما إناث.

وكان وفد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد ممثلا في ايسميان حاج نوال، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

ورافق ايسميان حاج نوال، في زيارته التفقدية، كل من والي وهران، سمير شيباني، بالإضافة لكل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد، مراد بوسبت، ومدير الرياضة بوهران، عادل تجار.

ومن المقرر أن تدوم الزيارة التفقدية للمثلي الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إلى وهران، لمدة أسبوع، لمعاينة كل المنشآت الرياضية بوهران.