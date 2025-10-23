وفد الاتحاد المنستيري التونسي يصل الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

حط وفد نادي الاتحاد المنستيري التونسي الرحال بمطار الجزائر الدولي، مساء اليوم، ببعثة تضم 60 شخصا، تحسبا لمباراة الإياب أمام شبيبة القبائل ضمن الدور التصفوي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال البعثة رئيس نادي شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، الذي رحب بأعضاء الفريق الضيف، متمنيا لهم إقامة طيبة في الجزائر، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط الناديين.

ويدخل فريق شبيبة القبائل اللقاء المرتقب بأفضلية مريحة بعد فوزه في مباراة الذهاب بصفاقس بثلاثية نظيفة، ما يمنحه ثقة إضافية قبل مواجهة الإياب المرتقبة.

من جهته، سيضطر المدرب جوزيف زينباور، إلى إعادة ترتيب أوراقه في خطي الوسط والهجوم بسبب غياب بعض العناصر الأساسية بداعي الإصابة.