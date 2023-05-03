وفد البرلمان الألماني: مستعدون لمد أواصر الصداقة مع الجزائر

استقبل رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، وفد البرلمان البافاري الذي يقوده توماس كرويزر. رئيس المجموعة البرلمانية لحزب” الاتحاد المسيحي- الاجتماعي. وذلك بحضور سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر إليزابيت والبرز.

في مستهل اللقاء، عبر رؤساء المجموعات عن ارتياحهم لمستوى العلاقات الثنائية. وأكدوا بأن اللقاء يشكل فرصة لتوطيدها وتعميقها وترقيتها إلى أعلى المستويات.

وحث رؤساء المجموعات على ضرورة إيجاد آليات وميكانيزمات لتفعيل دور المجموعتين البرلمانيتين للصداقة “الجزائر-ألمانيا. “و” ألمانيا -الجزائر”، والعمل على تقريب الرؤى وتبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات في شتى المجالات. خاصة في المجال الاقتصادي وذلك من أجل رفع حجم المبادلات إلى مستوى تطلعات البلدين.

أما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد ذكر رؤساء المجموعات البرلمانية بمواقف الجزائر الثابتة. ومساعيها في نصرة القضايا العادلة في العالم، وكذا دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

من جهته، أعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني البافاري، توماس كرويزر، عن استعداد بلاده لمد أواصر وجسور الصداقة مع الجزائر. والعمل على ترقيتها خصوصا في مجال الطاقات المتجددة. وذلك لما تتميز به الجزائر من إمكانيات طبيعية.

كما حث أيضا على تعزيز التعاون لاسيما في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.