وفد الجمعية الوطنية الكورية ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

أنهى وفد الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 زيارته الرسمية إلى الجزائر والتي استغرقت أربعة أيام.

وحسب بيان المجلس، فقد كان في توديع الوفد الكوري من مطار هواري بو مدين الدولي، منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني رفقة الصديق بخوش رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر- جمهورية كوريا”.

وكان الوفد البرلماني الكوري بقيادة رئيس المجلس الوطني كيم جين بيو قد حل بالجزائر الجمعة الماضي وذلك في إطار زيارة رسمية.

وقد استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس اليوم الأحد بمقر المجلس، كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له.

وخلال المحادثات، اعتبر بوغالي هذه الزيارة بادرة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية المميزة والتعاون المشترك الذي يعرف منحى تصاعديا لاسيما على المستوى الاقتصادي وأكد أن الإمكانات المتوفرة لدى البلدين تؤهل هذا التعاون لبلوغ مستويات أعلى.

وعقب ذلك، أجرى رئيس الوفد الضيف، محادثات مع رئيس مجلس الأمة كما قام بزيارة عدد من المرافق والمعالم.