وفد الحماية المدنية يواصل زيارته إلى إيطاليا

واصل وفد الحماية المدنية،نشاطاته الميدانية اليوم الثلاثاء بزيارة مدرسة التكوين العملياتي التابعة للهيئة الوطنية الإيطالية لفرق الإطفاء.

وقد حظي الوفد باستقبال من قبل مسؤولي المدرسة، الذين قدموا عروضًا تقنية مفصلة حول منظومة التكوين العملياتي المعتمدة، شملت برامج التدريب المطبقة ومختلف وسائل وأجهزة المحاكاة المتطورة. لاسيما تلك الخاصة بمحاكاة حرائق الطائرات والبواخر، والحرائق في الأنفاق، إضافة إلى الحوادث الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية. كما تم التطرق إلى الآليات المعتمدة لرفع مستوى الجاهزية العملياتية والاستعداد لمواجهة مختلف الأخطار.

وشملت الزيارة أيضًا المدارس المركزية لمكافحة الحرائق، حيث اطلع الوفد الجزائري على التجربة الإيطالية الرائدة في مجال التكوين التخصصي. خاصة في ميدان التحريات المتعلقة بأسباب اندلاع الحرائق. إلى جانب تبادل الآراء والخبرات حول سبل تطوير تأهيل الموارد البشرية وتعزيز القدرات العملياتية.

وتندرج هذه الزيارات في إطار مسعى مشترك يهدف إلى توطيد وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المؤسستين، لا سيما في مجالات التكوين وتبادل الخبرات التقنية وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في الرفع من مستوى الأداء والجاهزية العملياتية لمصالح الحماية المدنية.