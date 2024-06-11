وفد الخضر حل فجر اليوم بالجزائر

حلّ وفد المنتخب الوطني، فجر اليوم الثلاثاء، بأرض الوطن، قادما من مدينة “كامبالا” الأوغندية.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أن تشكيلة الخضر، ومباشرة بعد الفوز المحقق أمس. أمام المضيف أوغندا، توجّهت إلى مطار “إنتيبي” الدولي، تحسبا للعودة إلى الجزائر العاصمة.

كما أبرزت الاتحادية، بأن المنتخب وصل إلى مطار هواري بومدين، في حدود الساعة 05:00 صباحا، بعد رحلة طويلة.

مشيرة إلى أن زملاء بغداد بونجاح، كانوا متعبين، ولكنهم مرتاحون للغاية، بعد حصدهم لـ 3 نقاط ثمينة، جعلتهم يحافظون على صدارة المجموعة الـ 7 للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.