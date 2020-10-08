وفد الخضر يجتاز فحص الكشف عن كورونا بالنمسا

إجتاز وفد المنتخب الوطني، اليوم الخميس، فحص الكشف عن فيروس كورونا، بمقر إقامتهم بالنمسا، إستعدادا لتنقلهم إلى هولندا.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن خضوع رفقاء محرز، وكل أطقم الخضر، لفحص كورونا، بفندق “فوغو فيلاش” بالنمسا.

ويأتي هذا، ضمن الإجراءات المتبعة، والتي تجبر إخضاع أي شخص لفحص الكشف عن كورونا، (72 ساعة)، قبل أي سفرية من بلد لآخر.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيشد الرحال إلى هولندا، بعد مواجهة نيجيريا غدا الجمعة بالنمسا، أين سيواجه المنتخب المكسيكي، في ثاني ودية لهم خلال هذا التربص.