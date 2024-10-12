وفد الخضر يحل بالعاصمة التوغولية لومي

حل وفد المنتخب الوطني، ليلة السبت، بالأراضي التوغولية، تحسبا لخوض مواجهة الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ونشرت الإتحادية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، صورا للحظات وصول رفقاء القائد، رياض محرز، إلى العاصمة التوغولية، لومي.

ومنالمقرر أن يخوض وفد المنتخب الوطني، حصتين تدريبيتين، بالملعب الرئيسي الذي سيحتضن هذه المواجهة.

للإشارة، سيواجه الخضر نظيرهم المنتخب التوغولي، بعد غد الإثنين، في إطار الجولة الرابعة لتصفيات “الكان”، بداية من الساعة الخامسة مساءً.