وفد “الخضر” يطير إلى كانساس سيتي الأمريكية

غادرت مساء اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني، أرض الوطن باتجاه مدينة كانساس الأمريكية، تحسبا لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.

وينافس “الخضر” ضمن المجموعة الـعاشرة من المونديال، رفقة منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا.

وكان المنتخب الوطني باشر، منذ الـ 25 ماي الفارط، تربصا تحضيريا بمركز سيدي موسى. تخللته مباراة ودية أمام هولندا، بمدينة روتردام يوم الـ 3 جوان الجاري.

وقبل سفريتهم إلى كانساس سيتي، حيث سيخوضون مباراة ودية أمام بوليفيا، هذا الأربعاء، ستكون الثانية والأخيرة قبل المونديال، أجرى رفقاء رياض محرز. حصة تدريبية صباحية بسيدي موسى.

وحظيت بعثة “الخضر” باستقبال رئاسي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ظهر اليوم الأحد. وهو الاستقبال الذي من شأنه أن يمنح دفعة معنوية لأشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل البصم على نتائج قوية في المونديال.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يدشن مشواره في العرس العالمي يوم الـ 17 جوان. بمواجهة صعبة وقوية أمام حامل اللقب الأرجنتين. قبل ملاقاة الأردن في الجولة الثانية يوم الـ 23 جوان، ثم النمسا في جولة الختام، في الـ 28 من الشهر ذاته.