وفد “السياسي” يحل بمركز سيدي موسى للتحضير لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية

حل وفد النادي الرياضي القسنطيني، أمسية اليوم الثلاثاء، بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية، بسيدي موسى.

وذلك للدخول في تربص مغلق، بداية من اليوم ولغاية يوم الجمعة. تحضيرا لمباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، يوم 20 أفريل الجاري في المغرب.

على أن يكون موعد مواجهة الإياب، بتاريخ 27 أفريل الجاري، بملعب “الشهيد حملاوي”.

ويواصل المدرب، خير الدين مضوي، تحضيراته مع اللاعبين بهدف تحقيق الفوز في نصف النهائي، حيث يسعى الفريق لمواصلة مشواره الناجح في المسابقة القارية وبلوغ النهائي.​