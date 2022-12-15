وفد “الفيفا” يتفقد أكاديمية لالا ستي بتلسمان لهذا السبب

تنقل وفد “الفيفا” إلى مدينة تلمسان، المكون من سيلين زيغول مدير التطوير وديفيس نايسنغا مدير تطوير المكتب الإقليمي. لتفقد مشروع المركز التقني بـهضبة “لالا ستي”.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، أن الزيارة تأتي في إطار استكمال تمويل مشروع الأكاديمية مع الاستفسار عن التقدم المادي.

ورافق وفد “الفيفا”، عضو “الفاف” جمال مربوط و منير دبيشي إلى جانب مصطفى لوكباني.

و كان، وفد الفيفا، قد اجتمع برئيس الفاف جهيد زفيزف، امس، أن تناقشت كل الأطراف على إمكانية تجديد مكرز سيدي موسى في اطار برنامج “فور وورد”.

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