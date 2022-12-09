وفد اللجنة الأولمبية يحط بباريس للتحضير للمشاركة في الأولمبياد

حط وفد اللجنة الأولمبية برئاسة عبد الرحمان حماد العاصمة الفرنسية باريس للتحضير لمشاركة الرياضيين الجزائريين في الأولمبياد.

وقالت اللجنة الأولمبية عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” أن الرئيس عبد الرحمان حماد ستجمعه جلسة باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس.

كما أكدت أن الوفد سيزور القرية الأولمبية وملعب فرنسا و مختلف المنشات الرياضية التي ستحتضن مختلف الاختصاصات والرياضات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]