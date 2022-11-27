وفد المنتخبين الفرنسيين يواصلون اكتشاف الجزائر

يواصل وفد المنتخبين المحليين لبلدية فينسسيو، زيارته إلى أهم الأماكن التاريخية والثقافية بالعاصمة. من بينها متحفي المجاهد والفنون الجميلة.

وقد جاب الوفد المتكون من خمسة عشر منتخبا من الكتلة الشيوعية الجمهورية لبلدية فينيسيو (ليون). ومن الحزب الشيوعي الفرنسي. بمختلف قاعات متحف المجاهد الذي يكرس مجموعاته لتاريخ الجزائر وكفاحها ضد الإستعمار الفرنسي وللثورة التحريرية (1954-1962).

و قد تم بهذه المناسبة التي حضرها مجاهدون على غرار محمد غفير المدعو “موح كليشي”. تقديم شروحات لهذا الوفد حول المراحل الهامة من تاريخ الجزائر. بالإضافة كذلك إلى كفاح الجزائريين من أجل استعادة استقلالهم.

كما قدمت لهم فكرة عن فظاعات الجيش الإستعماري الفرنسي خلال الثورة التحريرية. سيما الإعدامات العشوائية للمجاهدين الجزائريين. و مجازر 17 اكتوبر 1961. التي اقترفتها الشرطة الفرنسية في باريس ضد المتظاهرين الجزائريين.

و تواصلت هذه زيارة الوفد بتوقف على مستوى المتحف الوطني للفنون الجميلة. الذي يقترح رحلة عبر ستة قرون من تاريخ الفن العالمي. تحتضنه بناية سيمضي على وجودها قريبا 100 سنة. ويحتوي على إحدى أهم مجموعات القارة.

كما تصف مختلف قاعات المتحف مسار تطور المدارس الفنية الكبرى مثل الكلاسيكية و الانطباعية والرمزية وغيرها. سيما من خلال اعمال مؤسسيها قبل الوصول الى قاعة بشير يلس التي تحتضن معرض “الملحمة” الذي يبرز تاريخ الجزائر. و كذا أعمال كل من أمحمد إيسياخم (1928-1985) ومحمد خدة (1930-1991).

كما قام وفد المنتخبين الفرنسيين بزيارة حديقة التجارب بالحامة ومتحف مجموعتها النباتية الاستوائية والنادرة. التي تتربع حديقتها على مساحة 32 هكتارا و20 هكتارا من الاشجار.

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