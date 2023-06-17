وفد المنتخب الوطني يحل بالكاميرون تحسبا لمواجهة أوغندا

حل وفد المنتخب الوطني، عشية اليوم السبت، لمدينة دوالا الكاميرونية تحسبا لمواجهة المنتخب الأوغندي، برسم مواجهة الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وشهدت رحلة المنتخب الوطني للكاميرون، مرافقة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، لوفد الخضر، الذي سيتنقل مباشرة لمقر إقامته بأحد الفنادق بمدينة دوالا.

يجدر الإشارة، مواجهة المنتخب الوطني ضد أوغندا سيحتضنها ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، غدا الأحد بداية من الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.