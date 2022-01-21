وفد المنتخب الوطني يصل الجزائر في هذا التوقيت

سيكون المنتخب الوطني على موعد اليوم مع الدخول إلى أرض الوطن وبالضبط من مطار هواري بومدين.

وستصل الكتيبة الوطنية في حدود الساعة السابعة مساءً.

ويغادر لاعبو الخضر على الساعة الـ 11 صباحا منطقة دوالا الكاميرونية. على وقع خيبة الإقصاء من كأس امم افريقيا في الدور الأول.

كما غادر 19 لاعبا من مطار دوالا مباشرة إلى العاصة الفرنسية باريس. للشروع مباشرة في التحضيرات رفقة أنديتهم في مختلف البطولات الاوروبية على غرار عطال، محرز، ماندي، بن رحمة و البقية.