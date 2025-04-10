وفد برتغالي يزور مدينة جميلة في سطيف

يقوم وفد برتغالي بزيارة إلى مدينة جميلة، في الفترة من 7 إلى 10 أفريل 2025.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ اتفاقية تعاون موقّعة في أكتوبر 2018 بين مدينة كوندياشا-نوفا بالبرتغال وبلدية جميلة بسطيف.

وشملت الزيارة عدة لقاءات وأنشطة، من بينها اجتماعات مع السلطات المحلية، وزيارات للمواقع التاريخية والثقافية في المنطقة. بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع ممثلي المؤسسات المحلية.

وتهدف هذه المهمة إلى تعميق التعاون بين المدينتين، وتعزيز المشاريع المشتركة في مختلف المجالات خاصة الثقافية والسياحية.