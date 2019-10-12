وفد برلماني بقيادة شنين للمشاركة في الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي ببلغراد

يشارك وفد من غرفتي البرلمان الجزائري بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين في أشغال الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي.

وستحضن أشغال الجمعية، العاصمة الصربية بلغراد في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وللإشارة، فإن موضوع النقاش العام سيكون حول” تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي”.

وتشارك جميع الأجهزة القانونية للاتحاد، كمجلس الإدارة، واللجان الدائمة على غرار لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.