وفد برلماني جزائري في زيارة عمل إلى بيلاروسيا

يقوم وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-بيلاروسيا بالمجلس الشعبي الوطني، بزيارة عمل إلى جمهورية بيلاروسيا. وذلك إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة البرلمانية بين البلدين.

أوضح بيان للهيئة التشريعية ذاتها، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة الممتدة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري تندرج في إطار “توطيد أواصر التعاون بين البرلمان الجزائري ونظيره البيلاروسي وتبادل الخبرات حول مختلف القضايا. ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية. على المستويين البرلماني والسياسي ويفتح آفاقا أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ويضم الوفد البرلماني المشارك في هذه الزيارة كل من رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-بيلاروسيا، هجيرة عباس، نائب رئيس المجموعة. ناصر باي أحمد، وكذا بن خلاف عبد الكريم، عمران عبد الوهاب، بريقات فاتح، سايبي أحمد لمين وخنيش أحمد.