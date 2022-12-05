وفد برلماني جزائري يزور السيدة الأولى لجمهورية النيجر

قام الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات مهرجان أيـر يوم الجمعة، بزيارة مجاملة إلى السيدة الأولى عائشة بازوم حرم رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، شكل اللقاء فرصة لتأكيد جودة العلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتازة والمتميزة بين البلدي. والمبنية على روابط الأخوة والصداقة القوية والاحترام المتبادل.

وبالمناسبة، أعرب الوفد عن تمنياته بالنجاح لهذا المهرجان ومزيد من الازدهار والرقي لجمهورية النيجر الشقيقة والصديقة.