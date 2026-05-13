وفد برلماني جزائري يستقبل من قبل الأمين العام للرئاسة بتركيا

إستقبل وفد برلماني جزائري يتكون من أعضاء من المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-تركيا”، برئاسة المسعود قصري، بالعاصمة التركية أنقرة. من قبل الأمين العام للرئاسة بجمهورية تركيا، حقي سوسماز.

وحسب ما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان للمجلس الشعبي الوطني، وتناول اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر المجمع الرئاسي التركي بحضور سفير الجزائر لدى تركيا، بومدين قناد. واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، لا سيما “في ظل الديناميكية التي تشهدها هذه العلاقات بفضل الإرادة السياسية الحريصة لرئيسي البلدين”. حيث أكد الطرفان على أهمية الدور الذي تضطلع به المجموعات البرلمانية للصداقة في تجسيد هذه الإرادة وتعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين.

وبذات المناسبة، قام الوفد البرلماني الجزائري بجولة عبر مختلف أجنحة المجمع الرئاسي، استهلها بزيارة مكتبة المجمع. حيث اطلع على مختلف أقسامها وتلقى شروحات حول وظائفها والخدمات التي تقدمها لفائدة الجمهور. إضافة إلى الرصيد المرجعي والمعرفي الذي تزخر به. كما زار الوفد متحف المجمع الرئاسي ووقف عند عدد من المحطات السياسية الهامة التي شهدتها جمهورية تركيا”.

وعقب ذلك، توجه الوفد البرلماني الجزائري إلى مقر المجلس الوطني التركي الكبير، وحظي باستقبال بقاعة الجلسات العامة. وتلقى التحية من طرف رئيس الجلسة والسيدات والسادة أعضاء البرلمان.

