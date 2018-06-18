وفد برلماني جزائري يشارك في الجلسة التأسيسية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام

يشارك وفد من البرلمان الجزائري في أشغال الجلسة التأسيسية الأولى للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بمدينة فاليتا بدولة مالطا.

وهذا يوم 6 جويلية 2018 بدعوة من رئيس برلمان مالطا أنجيلو فروجاء ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعدد من ممثلي البرلمانات الوطنية في العالم.

حيث من المتوقع أن يضع المؤتمرون إستراتيجية عالمية لزرع ثقافة الوعي وقبول الآخر والحوار والإعتدال والتسامح والسلام.

وتشارك الجزائر بإعتبارها رمزا دوليا في مكافحة الإرهاب وإرساء قيم السلم والمصالحة بين الشعوب.

تجدر الإشارة على أن الجزائر بادرت بترسيم مبادرة اليوم العالمي للعيش معا في سلام بتاريخ 16 من ماي من كل سنة.

جمال الدين بوشة