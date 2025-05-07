وفد برلماني فرنسي يحل بالجزائر للمشاركة في إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945

حلّ، اليوم الأربعاء بالجزائر، وفد برلماني فرنسي للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لمجازر الثامن ماي 1945.

وكان في استقبال الوفد الضيف بمطار هواري بومدين الدولي، محمد خوان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. رفقة أعضاء من المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر - فرنسا “بقيادة رئيسها محمد بوعبد الله.

ويضم الوفد البرلماني نوّابا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين. كما يتشكل من برلمانيين فرنسيين من كتل المعارضة المناهضة لسياسات اليمين المتطرف.

يشار إلى أن الوفد البرلماني الفرنسي سيمكث بالجزائر إلى غاية الحادي عشر من هذا الشهر.