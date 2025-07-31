وفد برلماني مشترك يبحث تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع النمسا

عقد وفد برلماني مشترك، اليوم الخميس، لقاء جمعه مع كل من بيتر زامت، رئيس المجلس الفيدرالي النمساوي، وابيتر هوبنر، رئيس المجلس الوطني النمساوي.

وجاء هذا اللقاء، على هامش أشغال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المنعقد بمدينة جنيف من 29 إلى 31 جويلية 2025، والمنظم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والنمسا، لاسيما على المستوى البرلماني، إلى جانب بحث سبل إقامة شراكة اقتصادية قائمة على مبدأ “رابح-رابح”.

وأعرب الطرف النمساوي عن رغبته في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقد اتفق الجانبان على إعداد ورقة عمل تهدف إلى ترقية العلاقات الثنائية وإعطائها ديناميكية جديدة بما يخدم مصالح البلدين.

وجرى اللقاء بحضور السادة رابح بغالي نائب رئيس مجلس الأمة، الصغيرساسي نائب بالمجلس الشعبي الوطني و عمريدهان، عضو مجلس الأمة.