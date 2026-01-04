 وفد برلماني من جمهورية كوريا يحل بالجزائر

حل، اليوم الأحد، وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة “جمهورية كوريا -الجزائر”، بقيادة لي جو هي، LEE JU-HEE. نائب رئيس المجموعة، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق الفترة الممتدة من 4 إلى 6 جانفي الجاري.

وكان في استقبال الوفد بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة. “الجزائرية-الكورية”، سالم زنطار.

و يتضمن برنامج زيارة الوفد الكوري إجراء محادثات مع النظراء في المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من مسؤولي. غرفتي البرلمان، على أن يختتم بزيارة عدد من المعالم في الجزائر.