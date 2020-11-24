وفد برلماني يختتم مشاركته في الدورة الـ66 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو

اختتم وفد برلماني مشترك برئاسة عبد الحق بن بولعيد، رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، مشاركته في فعاليات الدورة الـ66 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

وحسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، اختتم مساء يوم الاثنين، شارك الوفد البرلماني في فعاليات هذه الدورة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

هذا وتم تنظيم هذه الدورة، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و23 نوفمبر 2020.

وضم الوفد البرلماني المشترك فيما بين الغرفتين، أيضاً، يوسف مصار، عضو مجلس الأمة، ورحيم هشام، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

هذا، وقد تمحور النقاش خلال مختلف اجتماعات أجهزة الجمعية البرلمانية، حول الشكل المستقبلي لحلف شمال الأطلسي، على ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

بالإضافة إلى المخاوف الأمنية التي كشف عنها وباء كورونا المستجد، الذي أعاد تشكيل مصطلح الأمن العالمي ليتميز لاحقاً بتنامي التنافس الجيوسياسي.

وبخصوص البند الأول المدرج على جدول الأعمال، والمتعلق بآثار وباء كوفيد -19، فقد اعتبرت الجمعية أن هذا الوباء قد أعاد تشكيل مفهوم الأمن العالمي.

ولذا، وَجَبَ فعلاً استخلاص العبر حول كيفية إدارة الأزمة وانعكاساتها على المستويين الوطني والعالمي، يضي البيان.

وأكدت الجمعية أن التنسيق والتعاون هما أفضل وسيلة لمواجهة الأزمة الحالية.

كما ناقش المشاركون في الجلسة مسودة عدة تقارير من بينها مسألة ظهور تقنيات جديدة والتي بإمكانها تغيير شكل الحروب، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وخلال مشاركته في النقاش الدائر حول موضوع التعاون والشراكة مع دول الجنوب، ركّز عبد الحق بن بولعيد، على شكل وطبيعة وكذا مجالات التعاون التي يمكن أن تربط وتعزز العلاقات بين الدول الأعضاء في الجمعية والدول المتوسطية الشريكة.

هذا، وقد عرفت الجلسة العامة تسليم رئاسة الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى جيرالد كونلي “أمريكي الجنسية”، باعتباره المترشح الوحيد لرئاسة الجمعية البرلمانية.

وفي ختام الجلسة العامة، تمت المصادقة على قرار يتناول بشكل أساسي التكيف مع المستجدات الراهنة، ويدعو إلى استخلاص العبر من وباء كوفيد-19 المستجد وتحليل مكامن الخلل الموجودة.

وكذا الاستعداد لمواجهة جميع الاحتمالات التي قد تطرأ نتيجة أيّ وباء في المستقبل.