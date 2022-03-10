وفد برلماني يشارك في أشغال برلمان البحر الأبيض المتوسط بدبي

يشارك وفد برلماني مشترك في ما بين غرفتي البرلمان، في أشغال فعاليات الدورة الـ16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بمدينة دبي الإماراتية.

وحسب بيان لمجلس الأمة اليوم الخميس، يحضر في هذه الدورة، 120 مشاركاً يمثلون برلمانات دول حوض المتوسط، وحكومات ومؤسسات حكومية ومدنية.

وافتتحت صبيحة أمس الأربعاء ، بمدينة دبي الإماراتية، فعاليات الدورة السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وقُبيل افتتاح الجلسة، وقف الحضور البرلماني المتوسطي دقيقة صمت ترحماً على روح السياسي والدبلوماسي الأردني فايز الطراونة.

ليتناول الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية، كل من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. وكذا رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط.

فضلا عن الرسائل المصورة التي وجهها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

ليتم الشروع في دراسة نشاطات اللجان الدائمة. أين تركزت المناقشات بداية على العمل الذي أعدته اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان خلال عام 2021، وحول أنشطتها لعام 2022م.

وفي هذا الصدد، أبرز عبد الوهاب يعقوبي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر تشدد على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

مذكراً بجملة التدابير التي انتهجتها الجزائر لمعالجة هذه الظاهرة والمرتكزة على تكثيف التعاون بين كل الفواعل وعلى جميع المستويات.

وبهذا الخصوص، ذكر يعقوبي بـ”جملة التدابير التي انتهجتها الجزائر لمعالجة هذه الظاهرة والمرتكزة على تكثيف التعاون بين كل الفواعل وعلى جميع المستويات”.

كما عرضت اللجنة مشروع القرار حول “معوقات التعليم في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط”. ومشروع القرار بشأن الهجرة “التزام متوسطي قبل مراجعة عام 2022 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”.

التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري استوجبت مرافقة مؤسساتية متناغمة

وفي تدخل له، أكد عضو مجلس الأمة، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلياس عاشور. بأن “التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري في السنتين الأخيرتين استوجبت مرافقة مؤسساتية متناغمة. مع التغيرات الحاصلة لتستجيب لطموحات الأمة في رحاب الجزائر الجديدة”.

وأكد في هذا الشأن بأن قطاع التربية في الجزائر “يعمل على توفير فرص النجاح لأكبر عدد ممكن ضمن منظومة تربوية. تقوم على المساواة والجودة والقيم التربوية الأخلاقية والعالمية. بما يجعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ. مثلما جاء لالتزام السابع والثلاثين (37) من برنامج رئيس الجمهورية. وذلك وفق مقاربة منهجية تهدف إلى خدمة مصلحة التلاميذ”.

وبغرض تجسيد هذه الأهداف –يضيف السيد عاشور– “تم تسطير برنامج يرتكز على 5 محاور تشمل إصلاح البيداغوجيا. وكذا إصلاح منظومة التقييم والارتقاء والتوجيه. فضلا عن تحسين جودة التأطير وتحسين حوكمة المنظومة التربوية من خلال التركيز على تعزيز جودة الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي للقطاع من أجل ضمان الفعالية والتتبع والشفافية”.

في جلسة أخرى قدمت اللجنة الدائمة الثانية موضوع “التعاون والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعام 2022”. حيث من المنتظر أن تستنفذ أشغالها اليوم الخميس و تكون متبوعة بمناقشات وتبادل التجارب. قبل أن يتم إبداء الرأي بشأن مشروع القرار، يليها الشروع في عمل اللجنة الدائمة الأولى حول التعاون السياسي والأمني.

وخلص البيان إلى أنه سيتم خلال اجتماعات الدورة ال16 إعلان “انضمام المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الشورى لدولة قطر إلى عضوية برلمان البحر الأبيض المتوسط. ناهيك عن الفائزين بجائزة البرلمان لعام 2022”.

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