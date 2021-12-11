وفد برلماني يشارك في فعاليات الندوة الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي

شارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في فعاليات الندوة الـ 45 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي. بتوجيه من رئيس المجلس صالح قوجيل.

وشارك الوفد البرلماني في هذه الندوة برئاسة ئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة ميلود حنافي يومي 10 و11 سبتمبر. بكما جرت هذه الندوة في مقاطعة ‎لاس بالماس دي غران كاناريا في إسبانيا.

كما يتضمن جدول أعمال الندوة أربعة محاور ثابتة، تتم دراستها كل عام في إطار ورشات عمل حول العديد من المواضيع. منها تعزيز الدولة الصحراوية حقوق الإنسان والأراضي المحتلة، والموارد الطبيعية ومستجدات القضية الصحراوية على الصعيد السياسي.

للإشارة، التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي هي شبكة دولية تضم أشخاصا ومنظمات وبرلمانات وحركات تضامن. كما تسعى إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

كما دأب مجلس الأمة على المشاركة في دوراتها بانتظام، تأكيدا على موقف الجزائر الثابت بقيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. والداعم للقضية الصحراوية العادلة وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، الغير قابل للتصرف باعتبارها مسألة تصفية استعمار.

ويضم وفد مجلس الأمة المشارك في الندوة، عمار بن حدة، المراقب البرلماني، وعضو مجلس الأمة رشيد بوسحابة. كما يضم ضياء الدين بلهبري، عضو مجلس الأمة، وطيب جبار، عضو مجلس الأمة، ومحمد قادوس، عضو مجلس الأمة.

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