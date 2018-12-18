وفد برلماني يشارك في ملتقى جزائري-تونسي حول نظام الحصة الأفقي

يشارك وفد برلماني جزائري في ملتقى ثنائي بين الجزائر وتونس لتبادل الخبرات وأحسن الممارسات حول نظام الحصة الأفقي المنظم من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة

وذلك يومي 19 و20 ديسمبر 2018 بالعاصمة التونسية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمجلس الأمة.

وأوضح ذات المصدر أن الوفد يتكون من نائب رئيس مجلس الأمة نوارة سعدية جعفري والنائب بالمجلس الشعبي الوطني خيرة جليل.

ويتضمن برنامج الملتقى عدة مواضيع من بينها التمثيل السياسي للمرأة ونظام الإنتخابات في تونس والجزائر منذ سنة 2000″

وكذا “تنفيذ قانون الكوطا: المنهاجي الإجراءات التحفيزية وميكانيزمات المتابعة والرقابة”

إلى جانب “دور المؤسساتي الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في الدعوة إلى إعتماد وتنفيذ القوانين” بالإضافة “مواجهة التحديات وتذليل العقبات”.