وفد برلماني يُشارك في المنتدى لحلف الشمال الأطلسي بتركيا

يُشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في أشغال منتدى المجموعة الخاصة للمتوسط والمنظم من طرف الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، في الفترة بين 12 و14 أفريل الجاري بمدينة انطاليا التركية.

وحسب بيان للمجلس يوم الأربعاء :”أنّ المشاركين في هذا المنتدى سيناقشون عددا من المواضيع المتعلقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط كآليات وأدوات تعاون الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي والهجرة ما بين التحديات الانسانية والتحديات الأمنية،والوضع في سوريا وليبيا والساحل كذا التطورات الأخيرة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

واشار ذات البيان ان البرلمان الجزائري يشارك بانتظام في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بصفته “عضو شريك متوسطي” .