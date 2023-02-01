وفد برلمان عموم إفريقيا يزور المركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب

تنقل وفد برلمان عموم إفريقيا، برئاس شيف فورتين تشارمبيرا، رئيس البرلمان، اليوم الأربعاء، لزيارة المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب.

وجاءت هذا، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى الجزائر للمشاركة في المؤتمر 17 لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال الوفد دحماني عامر، نائب مدير المركز.

وقدم الأخير، عرضا حول نشأة ومهام المركز، مركزا على دوره الأساسي في البحث والدراسات. والعمل على اقتراح استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وطلب دحماني من برلمان عموم إفريقيا المساعدة على التعريف والترويج للآليات المعتمدة من طرف المركز في هذا المجال لدى كل الدول الإفريقية. من أجل تنسيق المواقف والجهود لمحاربة ظاهرة الإرهاب.

وبدوره أشار رئيس برلمان عموم إفريقيا إلى أن ضمان الأمن والسلم في إفريقيا من بين القضايا التي توليها هيئته أهمية قصوى.

داعيا إلى العمل المشترك بين كل الهيئات والمؤسسات لدراسة هذه الظاهرة ومعالجتها.

كما شدد تشارمبيرا على ضرورة إشراك جميع المواطنين في الدول الإفريقية في محاربة الإرهاب.

وأكد على أن هذا لا يتم إلا من خلال ميكانيزمات فعالة تشمل تطوير بلدان القارة اقتصاديا واجتماعيا.

ولدى تناولهم الكلمة عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم لوجود مثل هذا المركز في إفريقيا.

ودعوا إلى إيجاد آليات للتعاون والتنسيق بين الهيئتين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب عن طريق تطوير إفريقيا في مختلف المجالات.

كما دعا المتدخلون إلى ضرورة تحديد تعريف واضح وموحد لمفهوم الإرهاب ليكون نقطة ارتكاز للبحوث والدراسات وبناء ميكانيزمات محاربته.

كما طرحوا جملة من التساؤلات والاستفسارات تمحورت أساسا حول إحصائيات المركز ودراساته. والآليات التي يقترحها لمعالجة هذه الظاهرة.

وبعدها، توجه الوفد لزيارة المتحف الوطني للمجاهد أين كان في استقباله المكلفة بتسيير شؤون المتحف.

أين طاف الوفد بمختلف أجنحة المتحف أين تلقى شروحات وافية حول مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر.