وفد جزائري رفيع يحلّ بتشاد لإطلاق مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء 

باشرت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، عبر مجمع سونلغاز، تنفيذ مشروع تعاون ثنائي مع الشركة التشادية للكهرباء Tchad Elec، يتعلق بإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بجمهورية تشاد.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، حلّ يوم الجمعة، وفد من الخبراء والتقنيين التابعين لمجمع سونلغاز، يتقدّمه الرئيس المدير العام لـسونلغاز-الدولية، يزيد جلولي، بالعاصمة التشادية نجامينا.

وكان في استقبالهم المدير العام للشركة التشادية للكهرباء، إلى جانب سفير الجزائر بتشاد ومسؤولين من وزارة الطاقة التشادية.

كما حظي الوفد اليوم السبت، باستقبال رسمي من طرف وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية تشاد، طاهر حامد انغيلين. وكذا وزير المياه والطاقة التشادي، باسالي كانابي مارسلين.

ويأتي ذلك، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع ضمن مسار تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي بين الجزائر وتشاد.

وعقب ذلك، عقد الوفد التقني لسونلغاز جلسة عمل تقنية مع مسؤولي Tchad Elec0. خُصّصت لبحث الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، وتحديد أولويات المرحلة التحضيرية. إلى جانب مناقشة آليات التنسيق الميداني بين فرق العمل المشتركة.

وتناولت هذه الاجتماعات أهداف الزيارة التي تُعدّ الخطوة الأولى في المرحلة التحضيرية للمشروع. حيث تتضمن ضبط خارطة طريق مشتركة، وتشكيل فرق عمل ثنائية. بما يضمن تنسيقًا فعالًا بين مختلف المتدخلين. إلى جانب الشروع في المعاينات التقنية للموقع المخصص لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط.

ويعكس هذا التحرك الميداني الإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة طاقوية مستدامة. كما يؤكد التزام سونلغاز بمرافقة شركائها الأفارقة عبر مقاربة متكاملة تقوم على نقل الخبرة. وتعزيز القدرات التقنية. وتوفير حلول عملية تستجيب لاحتياجات التنمية الطاقوية بالقارة الإفريقية.

تنفيذ سلسلة من الدراسات والمعاينات الميدانية

وسيشرع الوفد التقني في تنفيذ سلسلة من الدراسات والمعاينات الميدانية الرامية إلى تقييم جاهزية الموقع. من خلال دراسة البنية التحتية المتوفرة، وتحليل شروط الربط بالشبكة الكهربائية. والتحقق من مطابقة المعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة. تمهيدًا لإطلاق أشغال إنجاز محطة إنتاج الكهرباء وفق الآجال المحددة وأعلى معايير الجودة والنجاعة.

كما تشمل مهمة الوفد إعداد تشخيص شامل للاحتياجات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية والغازية الضرورية لإنجاز المشروع وضمان جاهزيته التشغيلية. بما يساهم في دعم قدرات جمهورية تشاد في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.