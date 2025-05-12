وفد جزائري من 35 شركة يشارك في أشغال قمة الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار

يشارك وفد جزائري في أشغال قمة الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار 2025 التي انطلقت أمس صباحاً، بمركز المؤتمرات في National Harbor بولاية ميريلاند.

وقد حظي الوفد الجزائري، الذي يضم 35 شركة، باستقبال حار.

وبهذه المناسبة، سيشارك الوفد الجزائري في مختلف ورشات العمل والمؤتمرات الموضوعاتية في مجالات الطاقة واللوجستيك والصناعات الغذائية وتطوير الشركات الناشئة، وغيرها.

وللإشارة، كان الوفد الجزائري قد عقد اجتماعا مع المسؤول الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتجارة الأمريكية، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.