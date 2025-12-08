وفد جزائري يزور اليابان للاطلاع على تجربة تكوين وتسيير المستخدمين العموميين

في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز كفاءات الإطارات الإدارية والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجالات التسيير العمومي وتطوير المسار المهني للمستخدمين، تعمل المدرسة الوطنية للإدارة على عقد شراكات فعّالة مع هيئات دولية مرموقة.

وفي هذا السياق، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، يشارك وفد من المدرسة الوطنية للإدارة، مرفوقًا بإطارات من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، في زيارة دراسية إلى طوكيو (اليابان) تمتد إلى غاية 12 ديسمبر الجاري، بهدف الاطلاع على النظام الياباني في مجال تكوين وتسيير المستخدمين العموميين.

وقد شرع الوفد الجزائري، إلى جانب وفد من المدرسة الوطنية للإدارة بتونس، في تنفيذ برنامج هذه الزيارة التي يشرف عليها المعهد الوطني العالي لدراسات السياسات الياباني بالتعاون مع JICA، والذي يتضمن محاضرات، جلسات عمل، وزيارات ميدانية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي القطاع إلى تطوير الكفاءات الإدارية، تعزيز الشراكات الدولية، وتحسين الأداء المؤسساتي، بما يتماشى مع توجيهات السيد الوزير الهادفة إلى تحديث منظومة التكوين وتعزيز الاحترافية في تسيير الموارد البشرية بالإدارة العمومية.