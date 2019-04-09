وفد جزائري يشارك في أشغال الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بفرنسا  

سيشارك غدا الأربعاء، وفد برلماني عن مجلس الأمة في أشغال المرحلة الثانية للدورة العادية 2019، للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

والتي من المقرر أن تنعقد من 10 الى 12 من الشهر الجاري بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حسب بيان لمجلس الأمة.

وأوضح ذات البيان، أن البرلمانيين الجزائريين المشاركين في هذه الأشغال، سيقومون بعرض تطورات الأوضاع السياسية الأخيرة في الجزائر.

كما سيناقشون عدة مواضيع من بينها وضع المهاجرين واللاجئين وتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية وكذا مواجهة تحديات المكافحة الدولية للجريمة المنظمة.

ويتكون الوفد المشارك في هذه الاشغال من أعضاء المجلس، رفيقة قصري وعبد الناصر حمود وعلي طالبي.

ويذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا و يحوز على صفة “مدعو”.