وفد جزائري يشارك في الأيام الجزائرية للترويج للمنتجات الفلاحية بفرنسا

يشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية، في الأيام الجزائرية بغرفة التجارة والصناعة في بوردو جيروند بفرنسا .

وهذا من يوم الأربعاء 10 إلى غاية السبت 13 أكتوبر2018 وهذا في إطار الشراكة بين القنصلية الجزائرية في بوردو ومنطقة أكتيان الجديدة.

ستسمح التظاهرة بالترويج، للمنتجات الجزائرية بمجموعة من المنتجات المحلية، خاصة الزيتون ومنتجات التمور.

إضافة الى التين ومشتقاتها والخضر والفواكه، وسيتم عرض هذه المنتجات لتسليط الضوء على جودة وتنوع المنتجات الفلاحية الزراعية.

كما سيتم تنظيم معرض خاص لبيع المنتجات الجزائرية، بهدف التعريف بالإمكانيات الإقتصادية الجزائرية وترقية الإستثمارات خاصة في الفلاحة والزراعة الغذائية.

ويشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية في لقاء إقتصادي تحت عنوان الجزائر –فرنسا فرص الإستثمار والشراكة.