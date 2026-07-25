وفد جزائري يطّلع على تجارب المؤسسات الشبابية التونسية

تتواصل فعاليات أسبوع الإخاء الشبابي الجزائري-التونسي من خلال سلسلة من الزيارات الاستكشافية الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في مجال العمل الشبابي.

وحسب بيان لوزارة الشباب، استهل الوفد الجزائري برنامجه بزيارة مركز التربصات والتخييم بالرمال، بولاية بنزرت. حيث اطّلع على مختلف المرافق والخدمات التي يوفرها المركز لفائدة الشباب. والدور الذي يضطلع به في تنظيم الأنشطة التكوينية والتربوية والتخييمية.

كما شهدت الزيارة لقاءً مع المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية بنزرت. حيث جرى خلاله تبادل الرؤى حول آفاق تطوير التعاون وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الشباب.

كما تنقّل الوفد إلى ولاية زغوان، حيث قام بزيارة استطلاعية للمركب الشبابي بزغوان. واطّلع على مختلف الفضاءات والأنشطة والخدمات الموجّهة للشباب. إلى جانب التعرف على آليات تسيير المؤسسة وبرامجها الرامية إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم.

واختُتمت الزيارة بلقاء مثمر مع المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان. تم خلاله التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل التجارب والممارسات الناجحة. بما يسهم في الارتقاء بالعمل الشبابي وتوسيع آفاق الشراكة بين الجزائر وتونس.

كما تخلّل برنامج الوفد زيارة لأبرز المعالم التاريخية والثقافية بولاية زغوان. في خطوة تعكس الاهتمام بالتعريف بالموروث الحضاري والثقافي المشترك بين الشعبين الشقيقين. وتعزيز أواصر الأخوة والتقارب بين شباب البلدين.