وفد جزائري يعاين موقعي مشروعين من الطريق العابر للصحراء بالتشاد

قام الوفد الجزائري رفيع المستوى، والذي يقوم بزيارة إلى جمهورية تشاد، بتنظيم خرجة ميدانية إلى موقعي مشروعين يتمثلان في مقطعين من الطريق العابر للصحراء داخل الأراضي التشادية.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تهدف الزيارة إلى استكمال التقييم والمعاينة الميدانية. حيث مكّنت الوفد التقني من الوقوف على الوضعية الحالية للمشروعين. وطبيعة الأشغال المرتقبة، إضافة إلى أبرز التحديات التقنية واللوجستية المحتملة.

كما شملت المعاينة دراسة الخصائص الجغرافية والطبوغرافية للموقعين ومدى توافقها مع الدراسات المنجزة. وكذا تبادل وجهات النظر مع ممثلي المؤسسات المعنية حول سبل تحسين الأداء وضمان احترام الآجال.

وتتواصل هذه الزيارة لليوم الثالث على التوالي، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التعاون مع جمهورية تشاد. وتنفيذا لإتفاقات التفاهم ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين بتاريخ 22 أفريل 2026، لاسيما في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويضم الوفد، ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. ومؤسستي كوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP) والشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP). وكذا الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP).

