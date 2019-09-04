وفد جزائري يقوده جنرال يعاين أول مقاتلة شبح روسية

عاين وفد من الجيش الجزائري، مرتين على التوالي، المقاتلة الروسية الجديدة “سو 57″، خلال زيارته معرض ماكس الدولي في روسيا.

وقال موقع “مينا ديفانس” المختص في التسلح، إن الوفد الجزائري الذي عاين المقاتلة “سوخوي 57″، كان يقوده قائد القوات الجوية اللواء حميد بومعيزة.

وحسب نفس المصدر، فإن الوفد الجزائري زار معرض “ماكس” بدعوة من المدير العام لشركة “روس أوبورون إكسبورت”.

وأضاف المصدر أن الوفد الجزائري عاين مقاتلة “سو 57″، مرتين، مبديا اهتماما بهذا النوع الجديد من طائرات الجيل الخامس.

ومعروف أن “سو 57” هي أول طائرة روسية مجهزة بأنظمة التخفي عن الرادار، وهو ما جعلها تحمل لقب “الشبح الروسي”.

وصممت “سو 57” لتنافس نظيرتيها الأمريكية “أف 22 رابتور” وأف 35 لايتينغ”.

“الشبح” الروسية تتعامل مع الأهداف على بعد 400 كلم

المقاتلة الروسية الشبح مخصصة لمواجهة والقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية، حيث بإمكانها التعامل مع أهداف على بعد 400 كلم.

وبمقدور “سو 57” أن تتابع 60 هدفا في وقت واحد، وبإمكانها ضرب 16 هدفا دفعة واحدة معتمدة على تقنية ليزرية متقدمة.

وفي سياق متصل، قال موقع “مينا ديفانس” إن الوفد الجزائري أبدى اهتماما أيضا بطائرات من دون طيار والطائرات المستخدمة في النقل.