وفد دبلوماسي يزور مؤسسة إعادة التربية ببرج بوعريريج والمركز المتخصص للنساء بسعيدة

سيتم يومي الأحد والثلاثاء القادمين، تنظيم زيارتين رسميتين لوفد دبلوماسي، إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل برج بوعريريج والمركز المتخصص للنساء بمجلس قضاء سعيدة.

وتأتي هذه الزيارات، حسب بيان لوزارة العدل، في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بالجزائر. والموجه لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

ويضم الوفد الزائر كلا من الممثلة المقيمة لمكتب البرنامج الأممي بالجزائر ومستشارة ورئيسة البعثة المساعدة بسفارة كونفدرالية سويسرا بالجزائر والوفد المرافق لهما.

وتهدف هذه الزيارة لإبراز التطور الذي شهدته المنظومة العقابية الجزائرية في مجال التكفل بالنساء المحبوسات. والجهود المبذولة لرعايتهن. وتوفير أفضل الفرص لإعادة إدماجهن من خلال التكوين المهني والتشغيل. والنتائج المحققة في إطار تنفيذ هذا المشروع لدعم التكفل بالنساء المحبوسات.